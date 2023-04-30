"تعليم الوادي" تعلن الاستعداد لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية

ترأس سيد عبدالعزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الأحد، قيادات التعليم بالمديرية مديرى ووكلاء الإدارات التعليمية، موجهى عموم وأوائل المديرية والإدارات التعليمية ونخبة من المعلمين المتميزين للمواد الدراسية المختلفة.

يأتى ذلك فى إطار الاستعداد والتجهيز لإجراء امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل والشهادة الإعدادية والمقرر لها مايو المقبل، وخلال اللقاء أكد وكيل تعليم الوادي مع الحضور على بعض التعليمات:

- خلال ساعات تنفيذ برنامج تدريبى لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية على الامتحانات وحل النماذج بجميع المواد الدراسية من خلال نخبة من الموجهين والمعلمين ذوى الخبرات بالتنسيق مع إدارة التطوير التكنولوجى من خلال روابط الكترونية وبث مباشر مع طلاب المحافظة.

- تجهيز مقار اللجان بجميع مدارس المحافظة والاطمئنان على توافر كافة احتياجات العملية الامتحانية، والتنسيق الكامل مع الأبنية التعليمية للتأكد من أعمال الصيانة البسيطة وتركيب المراوح والإجراءات الخاصة بهذا الشأن لضمان الأمان والحماية والسلامة لأبنائنا الطلاب والعاملين.

- المتابعة اللحظية والدقيقة لأعمال الامتحانات وحال وجود أى مشكلات أو عوائق يجرى تذليلها على الفور.

- مراعاة الرأفة ومصلحة الطلاب والسادة أولياء الأمور.

- الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية.

_ أسئلة الامتحان من الأجزاء المقررة التى تم تدريسها.

وفى ختام اللقاء أكد وكيل تعليم الوادي على الحضور بضرورة العمل بروح الفريق الواحد للوصول إلى أفضل النتائج الإيجابية المرجوة.