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الأحد 30 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

جبالي يحيل 3 قرارات جمهورية للجان المختصة

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب
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أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامة للمجلس، 3 قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلـى (لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس)، وهي :

1. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 143 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية الموقعة في 26 يناير 2022 في باريس.

2. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 144 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية العمل البحري (2006) وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية.

3. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 145 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاقيات التي وقعتها الهيئة القومية للأنفاق لتنفيذ مشروع إنشاء الخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع بين (العين السخنة – الإسكندرية – العلمين – مطروح).

رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة