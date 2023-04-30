"جرعة مخدرات زائدة".. التصريح بدفن جثة شاب في الهرم

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة شاب لقي مصرعه إثر تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة في منطقة الهرم، فور الإنتهاء من تشريح الجثة، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

كان بلاغ قد ورد لضباط مباحث قسم شرطة الهرم من غرفة عمليات النجدة بالجيزة، يؤكد العثور علي جثة شاب متوفي داخل شقته، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعي سيف.ه.ن، ولاتوجد به أي إصابات ظاهره.



وبعمل التحريات تبين أن الشاب توفي بسبب تعاطية جرعه زائده من المواد المخدرة، ولا شبهه جنائية، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.