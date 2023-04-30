جوجل تحتفل بذكرى ميلاد الفنان «ألان ريكمان» الـ 76 بطل سلسلة هاري بوتر

يحتفل محرك البحث العملاق جوجل، اليوم الأحد، بذكرى ولادة الممثل البريطاني ألان ريكمان (Alan Rickman)، والذي لعب دور البروفيسور في أفلام هاري بوتر الشهيرة.

وقد توفي قبل سنوات، بعد أن حقق شهرة عالمية بسبب أدواره الشهيرة في عدة أفلام أهمها سلسلة هاري بوتر.

رغم مشاركته في عدة مسلسلات وأفلام، إلا أن الممثل والمخرج ألا ريكمان بقى محفورًا في الأذهان بأدوار الشر في أفلام مثل: روبن هود، أمير اللصوص ودوره الأشهر في سلسلة أفلام هاري بوتر.

وعرف عن الممثل والمخرج الراحل ألان ريكمان بحسه الفكاهي رغم أدوار الشر، كما أن له مواقف سياسية جريئة أهمها وقوفه بجانب القضية الفلسطينية.

- أهم الجوائز التي حصل عليها ألان ريكمان:

جائزة بافتا السينمائية لعام 1992 لأفضل ممثل عن دوره عمدة نوتنغهام في فيلم روبن هود: أمير اللصوص.

جائزة إيمي برايم تايم عام 1996 للممثل الرئيسي المتميز عن شخصية غريغوري راسبوتين.

بجائزة غولدن غلوب لأفضل ممثل عن شخصية غريغوري راسبوتين.

وكان ألان ريكمان قد توفي في يناير 2016، في أحد مستشفيات العاصمة البريطانية لندن، متأثرًا بإصابته بالسرطان.