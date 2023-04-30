الرادار عطلان.. الأمن يكشف عن حالة جهاز أسفل محور جوزيف تيتو بالقاهرة

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة حقيقة منشور يزعم بوجود عطل بجهاز الرادار المتواجد بالطريق الدائرى – أسفل كوبرى محور جوزيف تيتو بالقاهرة.

تعود الواقعة بالنسبة لما تم نشره عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمنًا تعليق يزعم بوجود عطل بجهاز الرادار المتواجد بالطريق الدائري – أسفل كوبرى محور جوزيف تيتو – بمحافظة القاهرة.

وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن جملةً وتفصيلًا واضطلاع الشركة المسئولة عن صيانة الرادارات بإجراء أعمال الصيانة الدورية والوقائية والتى تشمل ( ضبط زوايا الكاميرات – ضبط وتهيئة السرعة المُحددة "أعمال المُعايرة" أعمال النظافة والوقاية للمحتويات الداخلية) بصفة مستمرة والتأكد من دقة المخالفات لجميع أنواع المركبات، وأن الرادار المُشار إليه قد تمت مُعايرته وفحصه فى المواعيد المُقررة وتبين سلامته، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.