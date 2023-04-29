الاستعلام عن الحالة الصحية لـ٣ أفراد أصيبوا في حادث سيارة بأطفيح

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بالإستعلام عن الحالة الصحية لـ 3 أشخاص أصيبوا في حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلى صحراوى أطفيح، تمهيدا لسؤالهم حول تفاصيل الواقعة، كما طالبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة

يذكر أن غرفة عمليات بالجيزة، قد تلقت بلاغا يشير إلي وقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلى الطريق الصحراوي بأطفيح.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى أطفيح المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.