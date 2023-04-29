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السبت 29 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الاستعلام عن الحالة الصحية لـ٣ أفراد أصيبوا في حادث سيارة بأطفيح

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بالإستعلام عن الحالة الصحية لـ 3 أشخاص أصيبوا في حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلى صحراوى أطفيح، تمهيدا لسؤالهم حول تفاصيل الواقعة، كما طالبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة

يذكر أن غرفة عمليات بالجيزة، قد تلقت  بلاغا يشير إلي  وقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلى الطريق الصحراوي بأطفيح.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى أطفيح المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اصيبوا في حادث انقلاب سيارة الحالة الصحية النيابة العامة بجنوب الجيزة