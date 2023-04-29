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السبت 29 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إحالة شخصين ضبط بحوزتهما 2 كيلو حشيش للمحاكمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أمرت نيابة الشروق وبدر، بإحالة شخصين متهمين بالاتجار في المواد المخدرة، للمحاكمة الجنائية فيما هو منسوب إليهما من اتهامات.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أن البداية كانت عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بمحافظة السويس)، حال استقلالهما سيارة أجرة “ميكروباص” بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلوجرام – هاتف محمول).
بمواجهة المتهمين أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة أصدرت قرارها السابق.

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