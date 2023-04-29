أستاذ دراسات بيئية: أفريقيا تشهد أسوأ موجات جفاف منذ 40 سنة

قال عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية، إن هناك 11 دولة تقريباً في العالم تسبب انبعاثات حرارية مؤثرة في تغير المناخ بنسبة 65%، أما باقي الدول تسبب 35% فقط، لافتا إلى أن انبعاثات إفريقيا 4% من إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية.

و أضاف سمعان خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن إفريقيا تعد أقل القارات تلوث للبيئة، و انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، محذراً من تداعيات تغير المناخ لأنها أصبحت خطرة جدا على القارة الإفريقية، وتمثلت في نقص المياه، ونقص الأمن الغذائي، وتأثر التنوع البيولوجي، و انقراض بعض أنواع الحيوانات.

وأشار سمعان إلى أن إفريقيا لا يوجد بها تنمية، ولذا تستخدم مواردها الطبيعية في عمليات التصنيع بشكل جائر، منوها بأننا ما زلنا نعاني مشكلة في الطاقة، إذ إننا ما زلنا نستخدم طاقة تقليدية، لأنه لا يوجد لدينا فرص لعمل طاقات جديدة ومتجددة، بالإضافة إلى المشكلات الأزلية في إفريقيا وهي مشكلتي التصحر، والجفاف الذي يضرب العديد من الدول.

وأوضح أستاذ الدراسات البيئية، أن درجات الحرارة ارتفعت في أفريقيا حوالي ما يقرب من نصف درجة كل عام من 1991 إلي 2021، بالإضافة إلي أن قارة أفريقيا علي مدار أربع مواسم تشهد أسوء موجات جفاف منذ أربعين سنة.