إصابة شخصين في حريق شقة بالطالبية

أصيب شخصان في حريق نشب داخل شقة سكنية بشارع الجندي من شارع ترسا بدائرة قسم شرطة الطالبية غرب محافظة الجيزة.

تلقى المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع الجندي من ترسا بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق والذي خلف وراءه إصابة شخصين جرى نقلهما إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.