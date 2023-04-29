اليمن يعلن إجلاء دفعة ثانية من رعاياه في السودان

السبت 29/أبريل/2023 - 12:37 م

أعلنت وزارة الخارجية اليمنية، اليوم السبت، إجلاء دفعة ثانية من الرعايا اليمنيين في السودان، حيث انطلقت سفينة الركاب من ميناء بورتسودان إلى جدة، وذلك في إطار عمليات الإجلاء المتواصلة التي بادرت بتسييرها السعودية لإجلاء رعايا الدول العربية والأجنبية من السودان.

وأشارت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - إلى استمرار العمل والتنسيق لاستكمال عملية الإجلاء في القريب العاجل، منوهة بأنه تم تسيير رحلات برية لنقل الدفعة الأولى من الواصلين من جدة إلى كل من محافظتي عدن ومأرب؛ انطلاقا من التوجيهات الحكومية بهذا الشأن.

وجددت الخارجية اليمنية تقديرها لجهود وتسهيلات المملكة لإجلاء اليمنيين وما تقدمه لهم من استضافة ورعاية خلال فترة تواجدهم بمدينة جدة قبل عودتهم إلى اليمن.