بولندا تطلب نظام دفاع جوي من بريطانيا لتعزيز قواتها

أعلنت وزارة الدفاع البولندية اليوم الجمعة، أنها ستشتري صواريخ أرض- جو بريطانية حيث تسعى الدولة جاهدة لتعزيز دفاعاتها الجوية في أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا.

ونقلت صحيفة "ذا فيرست نيوز" البولندية عن بيان الوزارة القول إن وكالة التسلح التابعة للوزارة وقعت صفقة لشراء صواريخ مضادة للطائرات «CAMM» وقاذفات للجيش البولندي مع شركة بريطانية.

وينص العقد على تسليم (44 iLaunchers) وعدة مئات من صواريخ (CAMM) لبرنامج ترقية الدفاع الجوي البولندي في السنوات 2025-2029 في صفقة تبلغ قيمتها 1.9 مليار جنيه إسترليني (2.16 مليار يورو).

وتعليقًا على الصفقة، كتب ماريوس بلاشتشاك، وزير الدفاع البولندي، على تويتر: "خطوة أخرى لتعزيز قدرات الدفاع الجوي وزيادة في القدرة على ضرب الأهداف الجوية".

بدوره، قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس - في بيان اليوم- "يسعدني أن العلاقات الدفاعية العميقة والتاريخية بين المملكة المتحدة وبولندا تخطو خطوة أخرى إلى الأمام بتوقيع أكبر صفقة تصدير دفاعية بريطانية على الإطلاق مع بولندا".