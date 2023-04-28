غرق طفل بترعة بكفر الشيخ ومصرع آخر في حادث سير

لقى، طفل مصرعه غرقًا بترعة بلشاشة، بقرية الطاهر،مركز كفرالشيخ، بينما تم إنقاذ زميله في نفس الحادث، كما لقى طفل مصرعه في حادث سير بقرية العجوزين التابعة لمركز دسوق، وجرى نقل جثماني الطفلين لمستشفى كفر الشيخ العام، ومستشفى دسوق العام.

تلقى، اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن كفر الشيخ، اخطارًا، يفيد بغرق الطفل" عمرو. ر.ح"،12 سنة بترعة بلشاش بقرية الطاهر، وأصيب" ابراهيم.ر.ي"،17 سنة، بصعوبة في التنفس، وجرى إنقاذه من الغرق عندما كان يستحمان بترعة بلشاشة، وجرى نقل جثمان عمر لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، والمصاب لاستقبال المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كما لقي الطفل "عمرو.م.ا"8 سنوات،العجوزين دسوق، في حادث سير بقرية النوايجة بالعجوزين، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى دسوق العام، تحت تصرف النيابة، التي أمرت بانتداب مفتش الصحة لمعرفة سبب الوفاة ومعرفة كيفية حدوثها وصرحت بدفن الجثتين، عقب ذلك.