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الجمعة 28 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الذهب تواصل ارتفاعها اليوم الجمعة 28 أبريل 2023

استمرار ارتفاع أسعار
استمرار ارتفاع أسعار الذهب
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ارتفع سعر الذهب في بداية تعاملات اليوم الجمعة 28 أبريل 2023، بقيمة 30 جنيها في الجرام الواحد علي مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.
وسجل سعر عيار 21 نحو 2670 جنيها للبيع و 2700 جنيها للشراء.
وبلغ سعر عيار 24 نحو 3047 جنيها للبيع و 3081 جنيها للشراء.
وصل سعر عيار 18 نحو 2293 جنيها للبيع و2319 جنيها للشراء.
 

وبلغ سعر عيار 14 نحو 1760 جنيها للبيع و 1810 جنيها للشراء.


ووصل سعر أوقية الذهب نحو 93.833 ألف جنيه للبيع و 94.9 ألف جنيه للشراء.
 

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 21.12 ألف جنيه للبيع و 21.450 ألف جنيه للشراء.
 

ووصل سعر كيلو الذهب نح 3.02 مليون جنيه للبيع و 3.081 مليون جنيه للشراء.

أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب اليوم في مصر الجنيه الذهب