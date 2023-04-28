أسعار الذهب تواصل ارتفاعها اليوم الجمعة 28 أبريل 2023

الجمعة 28/أبريل/2023 - 09:21 ص

ارتفع سعر الذهب في بداية تعاملات اليوم الجمعة 28 أبريل 2023، بقيمة 30 جنيها في الجرام الواحد علي مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجل سعر عيار 21 نحو 2670 جنيها للبيع و 2700 جنيها للشراء.

وبلغ سعر عيار 24 نحو 3047 جنيها للبيع و 3081 جنيها للشراء.

وصل سعر عيار 18 نحو 2293 جنيها للبيع و2319 جنيها للشراء.



وبلغ سعر عيار 14 نحو 1760 جنيها للبيع و 1810 جنيها للشراء.



ووصل سعر أوقية الذهب نحو 93.833 ألف جنيه للبيع و 94.9 ألف جنيه للشراء.



وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 21.12 ألف جنيه للبيع و 21.450 ألف جنيه للشراء.



ووصل سعر كيلو الذهب نح 3.02 مليون جنيه للبيع و 3.081 مليون جنيه للشراء.