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الجمعة 28 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النيابة تطلب التحريات حول العثور على جثة خمسيني في النيل بأطفيح

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقاتها حول العثور علي جثة شخص غرق في نهر النيل بمنطقة أطفيح، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابساتها وتحديد عما إذا كان هناك شبهة جنائية في الوفاة من عدمه، كما أمرت بتشريح جثة المتوفي.

وأصدرت النيابة قرار بفحص بلاغات التغيب لتحديد هوية المتوفي.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة أطفيح من غرفة النجدة بالعثور علي جثة شخص غريق، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وقوات الإنقاذ النهري، وتمكنوا من انتشال جثة المتوفي، وتبين أنه لشخص في العقد الخامس  من العمر
تحرر المحضر اللازم وتكثف المباحث جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة.

العثور على جثة النيابة تطلب التحريات غرق في نهر النيل