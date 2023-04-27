النيابة تطلب التحريات حول العثور على جثة خمسيني في النيل بأطفيح

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقاتها حول العثور علي جثة شخص غرق في نهر النيل بمنطقة أطفيح، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابساتها وتحديد عما إذا كان هناك شبهة جنائية في الوفاة من عدمه، كما أمرت بتشريح جثة المتوفي.

وأصدرت النيابة قرار بفحص بلاغات التغيب لتحديد هوية المتوفي.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة أطفيح من غرفة النجدة بالعثور علي جثة شخص غريق، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وقوات الإنقاذ النهري، وتمكنوا من انتشال جثة المتوفي، وتبين أنه لشخص في العقد الخامس من العمر

تحرر المحضر اللازم وتكثف المباحث جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة.