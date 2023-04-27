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الجمعة 28 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

شبكة صياد تنتشل جثة مجهول مقيد بالحبال ومربوط بحجر في نهر النيل بالصف

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لكشف غموض العثور على جثة شخص مجهول، مقيد بالحبال ومربوط بحجر، ملقاة في نهر النيل بالصف، حيث انتشلت شبكة صيد خاصة بأحد الصيادين الجثة أثناء رحلة صيد في مياه النيل.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الصف من الأهالي بالعثور علي جثة شخص في نهر النيل.. علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شخص مجهول الهوية، ومقيد بالحبال ومربوط بحجر.

وبعمل التحريات تبين أن أثناء قيام الصيادين بالصيد ورمي الشباك انتشلوا جثة المتوفي.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتكثف المباحث جهودها للوقوف على ملابسات الواقعه، والتوصل لهوية المجني عليه.

العثور على جثة قسم شرطة الصف مجهول الهوية نهر النيل بالصف