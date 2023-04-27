وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا حول المهرجان الرياضي الأول بجامعة سيناء

استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا حول تنظيم جامعة سيناء المهرجان الرياضي الأول تحت شعار "سيناء أولاً"، وذلك بمشاركة وزراء الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والثقافة، وكلا من محافظ شمال سيناء والسويس والوادي الجديد، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وذلك في إطار احتفالات مصر بالذكري 41 لعيد تحرير سيناء.

وأوضح التقرير، أن المهرجان بدأ بالسلام الجمهوري ثم طابور عرض الفرق المشاركة، حيث شارك فيه 8 فرق من الجامعات تمثل سيناء والقناة والدلتا وفريق ممثل عن الجيش الثانى الميداني، بالإضافة إلى تقديم عدد من الفقرات الفنية في الموسيقى والفن والشعر والغناء، حيث عزف الطلاب عدد كبير من الأغاني الوطنية التي تفاعل معها طلاب الجامعات والمشاركون في المهرجان.

ورحب محمود راتب نائب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء بالحضور، مؤكدا دعم الجامعة لجهود الدولة في تنمية سيناء بكل قوتها، معلنًا أنه سيتم إنشاء أول مستشفى تعليمي في شمال سيناء من خلال كلية الطب البشري لخدمة أهالي سيناء ودعم التنمية.

واتسمت فاعليات المهرجان الرياضي بالبهجة بين طلاب الجامعات الذين شعروا بأهمية أن يكونوا جزءًا من هذه الاحتفالية علي أرض الفيروز، وفي إطار رفع الوعي حول ما قدمه أبناء مصر من القوات المسلحة والشرطة المدنية لإعادة الأمن والامان والاستقرار إلى هذا الجزء العزيز من أرض مصر، بالإضافة إلى مدى اهتمام القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي بتحقيق التنمية الشاملة في سيناء.

وأكد اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وجود تطوير كل يوم وكل ساعة في المحافظة، وتشمل تنمية مجتمعية وتعدينية وفي كل المجالات، معلنًا الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي للعريش، و95% من الصرف الصحي لبئر العبد، و40% من الصرف الصحي للشيخ زويد، والاهتمام بالطرق المؤدية للمحافظة في إطار تحقيق التنمية، وإعادة تأهيل الطرق الداخلية للمدن والقري.

وقال الفنان سامح حسين، إن أرض سيناء عظيمة والمصريين قدموا العديد من التضحيات لعودة سيناء مرة أخرى، مضيفًا: "أثناء الحضور أمس إلى محافظة شمال سيناء للمشاركة فى الاحتفالية، بكيت لأنني شعرت بوجود عبور جديد فى الجمهورية الجديدة فى سيناء ورصدت فرحة أهالي شمال سيناء بالإنجازات التى تشهدها المحافظة"، مشيرا إلى أن احتفالية اليوم يشهدها عدد من الوزراء بالحكومة على عكس الفترات السابقة وأصبح هناك تواصل وتحاور بين الوزراء والشباب وأيضًا أصبحنا نشاهد فى الجمهورية الجديدة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي يتحدث مع المواطنين في الشارع بشكل مستمر، وذلك لتحقيق التنمية فى مصر.

وقال أحمد الديب الكاتب الصحفي والمنسق العام للمهرجان وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، إن فعاليات المهرجان تتضمن العديد من الأنشطة والمسابقات الطلابية بين طلاب الجامعات المُشاركة، والتي تهدف في الأساس إلى احتضان الطلاب وتصحيح الأفكار المغلوطة، وأن فلسفة تنظيم المهرجان في جامعة سيناء بالعريش رسالة تعكس استقرار الأوضاع واستمرار التنمية.

شارك في افتتاح المهرجان كلا من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، واللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، ومحمود راتب نائب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، والدكتور حاتم البلك، رئيس جامعة سيناء.

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