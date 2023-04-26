عضو مجلس إدارة الرجاء يطمئن على بعثة الأهلي في المغرب

حرص عبد العالي بن عزوز، عضو مجلس إدارة نادي الرجاء المغربي، على زيارة مقر إقامة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في المغرب، برئاسة محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة، والتي تستعد للمباراة المرتقبة بين الفريقين في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

ونقل بن عزوز للغزاوي اهتمام مسؤولي نادي الرجاء بالاطمئنان على بعثة الأهلي، في إطار العلاقات الطيبة بين الجانبين، وردًّا للمعاملة الطيبة التي وجدتها بعثة الفريق المغربي الشقيق، خلال مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة الأسبوع الماضي.

ومن جانبه وجه الغزاوي الشكر إلى مسئولي نادي الرجاء على حفاوة الاستقبال، والاهتمام الشديد الذي يعكس العلاقات الوطيدة بين الناديين الكبيرين.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الرجاء المغربي، في المباراة المرتقبة والمحدد لها مساء السبت المقبل بمركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.