سامو الطويل يمثل مصر في مهرجان “شارع مسقط” بسلطنة عمان

يستعد الفنان سامو الطويل لإحياء جولته الموسيقية الأولى في سلطنة عمان، عبر حفلين متتاليين يومي 19 و20 مايو.

ويمثل سامو الطويل مصر في فعاليات النسخة الأولى لمهرجان شارع مسقط الدولي الموسيقي في سلطنة عمان، والذي يشهد عشرات من العروض الفنية والغنائية من مختلف الدول العربية وترتكز بشكل أساسي على الموسيقى البديلة والشبابية.

وتأتي حفلات سامو في سلطنة عمان ضمن جولته الموسيقية العربية خلال هذا العام، التي بدأها في الإمارات بمشاركته في مهرجان دار الزين في العين، ومن ثم مشاركته في مهرجان بوليفارد مكس في المملكة العربية السعودية.

ويتواجد سامو الطويل حاليا في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في مهرجان "نم شو" العالمي في ولاية كاليفورنيا، في فعاليات النسخة 122 من المهرجان الدولي العريق الذي يجمع مختلف رواد صناعة الموسيقى من 130 دولة حول العالم في مدينة آناهيم في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وحصل سامو على دعوة رسمية من المهرجان للمشاركة للمرة الثالثة على التوالي في فعالياته باعتباره سفيرا مصريا لآلة الدرامز الإيقاعية عقب اختياره لتمثيل ثلاثة من أكبر مصنعي الدرامز في العالم.

سامو الطويل عازف إيقاع مصري بدأ رحلته الموسيقية منذ قرابة عشر سنوات، عرف بكونه عازف درامز لعدد من أشهر الفرق الغنائية والمطربين في مصر والعالم العربي، وتم اختياره سفيرا مصريا لآلة الدرامز ضمن مهرجان "نم شو" الموسيقي العالمي في الولايات المتحدة الأمريكية.