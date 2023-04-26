العاهل الأردني وأمين عام الناتو يؤكدان عمق التعاون والشراكة الإستراتيجية بين الجانبين

تلقى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا من الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج.

وتم التأكيد، خلال الاتصال، على عمق التعاون والشراكة الإستراتيجية بين الأردن وحلف الناتو في المجالات العسكرية والتدريبية والدفاعية ومكافحة الإرهاب والحرص على تطويره.

وتناول الاتصال، طبقًا لبيان الديوان الملكي، مجمل التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وشدد الجانبان، على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين الأردن وحلف "الناتو"، حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.