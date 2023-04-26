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الخميس 27 أبريل 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

العاهل الأردني وأمين عام الناتو يؤكدان عمق التعاون والشراكة الإستراتيجية بين الجانبين

العاهل الأردني الملك
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
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تلقى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا من الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج.

وتم التأكيد، خلال الاتصال، على عمق التعاون والشراكة الإستراتيجية بين الأردن وحلف الناتو في المجالات العسكرية والتدريبية والدفاعية ومكافحة الإرهاب والحرص على تطويره.

وتناول الاتصال، طبقًا لبيان الديوان الملكي، مجمل التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وشدد الجانبان، على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين الأردن وحلف "الناتو"، حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

الأردن الملك عبد الله الثاني الناتو