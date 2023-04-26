بمشاركة أوباما.. الحزم يخسر من الجبلين بدوري يلو السعودي

تلقى فريق الحزم، المحترف ضمن صفوفه المهاجم المصري يوسف أوباما، خسارة بثلاثية مقابل هدف من نظيره الجبلين، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة دوري يلو (دوري الدرجة الأولى السعودي).

وخسر الحزم بنتيجة 3-1 بمشاركة أوباما، الذي بدأ المباراة في التشكيل الأساسي، وشارك في دقائق اللقاء كاملة.

افتتح ايسال التهديف لصالح الجبلين في الدقيقة الثامنة، وأضاف رضا بن سايح الهدف الثاني في الدقيقة 15، قبل أن يقلص جويل الفارق لرفاق يوسف أوباما في الدقيقة 40، فيما أكد بلاتا فوز أصحاب الأرض في الدقيقة 64 من زمن المواجهة.

وبتلك النتيجة، تجمد رصيد الحزم عند النقطة 55 في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري يلو (دوري الدرجة الأولى السعودي)، فيما رفع الجبلين رصيده إلى 37 نقطة في المركز التاسع.