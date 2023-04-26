تعرف على حكم مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا، الحكم الدولي المصري محمود البنا، لإدارة مباراة السوبر المصري بين الزمالك والأهلي، المقرر إقامتها في الإمارات، في الخامس من شهر مايو المقبل.



ويعاون البنا الحكمان المساعدان المصريان هاني عبد الفتاح وأحمد توفيق طلب، وحكم رابع من دولة الإمارات، بينما يقود تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" طاقم حكام إماراتي، تبعًا لبروتوكول التعاون بين الاتحادين المصري والإماراتي لكرة القدم.