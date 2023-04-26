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الأربعاء 26 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على حكم مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
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اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا، الحكم الدولي المصري محمود البنا، لإدارة مباراة السوبر المصري بين الزمالك والأهلي، المقرر إقامتها في الإمارات، في الخامس من شهر مايو المقبل.

ويعاون البنا الحكمان المساعدان المصريان هاني عبد الفتاح وأحمد توفيق طلب، وحكم رابع من دولة الإمارات، بينما يقود تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" طاقم حكام إماراتي، تبعًا لبروتوكول التعاون بين الاتحادين المصري والإماراتي لكرة القدم.

محمود البنا اتحاد الكرة السوبر الأهلى الزمالك