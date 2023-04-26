عضو نقابة المحامين: منظومة الفاتورة الإلكترونية نوع من التحكم في موارد الدخل

قالت فاطمة الزهراء غنيم، عضو مجلس نقابة المحامين ومقرر لجنة المرأة، إن وقفة السادة الزملاء المحامين أمام مقر النقابة العامة بمنطقة وسط البلد، الهدف من هذه الوقفة هو الاعتراض على التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، رافعين شعار: “المحامين رافضين رافضين من أسوان لرأس التين”.

وأوضحت "غنيم" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن هناك اجتماع مجلس نقابة يوم الجمعة القادم، في مقر نقابة المحامين في الإسكندرية، مع حضور نقباء النقابات الفرعية لمناقشة تداعيات منظومة الفاتورة الإلكترونية، أنها لا تفرض على الأفراد، موضحة: أن المحامين الذين يتعاملون مع الأفراد لا تفرض عليهم منظومة الفاتورة الإلكترونية وأنها لا تفرض عليهم، ولكن ستفرض على الذين يتعاملون مع الشركات.

وأشارت عضو مجلس نقابة المحامين، إلى أن مصلحة الضرائب المصرية فرضت نظام الفاتورة الإلكترونية علي محامين الشركات وليس التعامل مع الافراد، موضحة أن الحكمة من ذلك: "أنا كمحامي بتعامل مع إقرار ضريبي، فبحط الرقم ولازم هذا الرقم يتوافق مع الإقرار الضريبي الي بتقدمه الشركه لانها بتطلع فلوس للمحامي، وإذا ثبت إن المحامي مش مقدم نفس الرقم يبقي كدا يوجد تهرب ضريبي، والعكس صحيح".

وتابعت فاطمة الزهراء غنيم، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية لا تطبق على المحامين الذين يعملون في مكتب المحامي، لأنهم يتقاضون رواتب، ولكن تُطبق على المحامي الذي يعمل رأساً على عقب الا وهو صاحب مكتب المحاماة.