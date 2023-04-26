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الأربعاء 26 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

القائم بأعمال السفير الأمريكي يعرب عن تعازيه فى مساعد الملحق الإداري بسفارة مصر بالخرطوم

جون ديروشر
جون ديروشر
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أعرب القائم باعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة جون ديروشر، عن تعازيه في وفاة السيد محمد الغراوي مساعد الملحق الإداري بسفارة جمهورية مصر العربية في الخرطوم، الذي استشهد أمس الأول الإثنين خلال توجهه من منزله إلى مقر السفارة لمتابعة إجراءات الإجلاء الخاصة بالمواطنين المصريين فى السودان.

وذكرت السفارة الأمريكية بالقاهرة - فى بيان لها اليوم الأربعاء - أن "القائم بالأعمال جون ديروشر، يعرب نيابة عن سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة عن خالص تعازيه لوفاة السيد محمد الغراوي أثناء قيامه بواجبه بالسفارة المصرية بالخرطوم.. دعمنا الكامل لعائلته وأصدقائه وزملائه في هذا الوقت العصيب".

السفير الأمريكي سفارة مصر الخرطوم