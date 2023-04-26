بالفيديو.. أحمد عبد الله: دوري في مسلسل جعفر العمدة شهادة ميلاد فنية

قال الفنان أحمد عبد الله، إن مسلسل جعفر العمدة، والذي أدى فيه شخصية كارم فتح الله، يعتبر شهادة ميلاد فنية له، من خلال ما لمسه من حب الجمهور له في أعقاب الدور.

وأضاف "عبد الله" في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الأربعاء، أنه مدين بالفضل لله سبحانه وتعالى أولا على هذا النجاح، ثم المخرج والمؤلف محمد سامي، موضحا أنه تسلم سيناريو المسلسل قبل التصوير بشهرين ولاحظ منذ الوهلة الأولى أن كل دور في المسلسل سيكون علامة فارقة.

وتابع، أن هذا الأمر يعبر عن مهارة المخرج والمؤلف الذي استطاع أن يقود العمل بدرجة كبيرة من الإقناع والمهنية حتى وصل إلى قلوب الجمهور، لافتا إلى أنه لامس ارتباطا بين العمل والجمهور منذ حلقته الثالثة على وجه التحديد.

وعن تعامله مع الفنان محمد رمضان، رد: "نجم كبير وله جمهور عظيم"، موضحًا أنه كان يتوقع أن يواجه بعض الحواجز في العمل، لكنه وجد تواضعًا كبيرًا من رمضان، باعتبار أن الهدف النهائي بالنسبة له هو نجاح المشروع.

وأوضح أن محمد رمضان كان يحرص على جبر الخاطر تجاه الممثلين الصغار أو أولئك الذين ليس لهم دور كبير في المسلسل، وذلك بهدف كسر الحواجز بينهم.