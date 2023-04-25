الزمالك يجدد مفاوضاته مع نجم فيوتشر لضمه فى الصيف

فتح نادي الزمالك باب المفاوضات من جديد مع عمر كمال عبدالواحد لاعب فيوتشر، من أجل ضمه لصفوف القلعة البيضاء فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى نادي الزمالك للتعاقد مع اللاعب لتدعيم الجبهة اليمني، فى ظل تراجع مستوى عمر جابر الذى انضم فى انتقالات الصيف الماضي إلى صفوف القلعة البيضاء.

ولا يشارك عمر كمال عبدالواحد مع فيوتشر فى الوقت الحالي بسبب اصابته بقطع فى الرباط الداخلي للركبة.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك؛ فى الثامنة والنصف مساء غد الأربعاء؛ اختبارًا صعبًا أمام سيراميكا كليوباترا، باستاد القاهرة الدولي ضمن مؤجلات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الممتاز.

وتعادل نادي الزمالك في الجولة الماضية أمام نادي المقاولون العرب، في اللقاء الذي جمع الفريقين في مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز، بهدفين في شباك كل فريق، لذلك يسعى الفريق الأبيض لتصحيح المسار فى هذا اللقاء، حيث إنها ستكون المباراة الثانية التى سيقود فيها الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق القيادة الفنية للقلعة البيضاء.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 40 نقطة بعدما خاض 24 مباراة، حقق الفوز في 11 مباراة، وتعادل فى 7 وخسر مثلها، بينما يحتل سيراميكا المركز الـ 11 برصيد 30 نقطة، جمعها من الفوز في 6 مباريات، وتعادل 12 مباراة وخسر 7 مباريات.