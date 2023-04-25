لليوم الثاني على التوالي.. سنودس النيل الإنجيلي يعقد دورته الـ133

بدأت منذ قليل فعاليات اليوم الثاني من انعقاد سنودس النيل الإنجيلي - المجمع الأعلى للكنيسة الإنجيلية المشيخية بمصر لدورته الــ133، ومن المقرر أن تستمر أعماله حتى مساء الخميس بمقر الكنيسة الإنجيلية بالأزبكية.

و بدأت الجلسة بالصلاة ، وفقرة روحية ثم استكمال جدول الأعمال، ثم مقرر أن تجري بعد قليل الانتخابات على مقعد رئيس السنودس بعد انتهاء فترة الرئيس الحالي القس كمال رشدي والتي تقدر بعامين متتاليين، ونائب الرئيس أيضاً بعد انتهاء فترة القس صموئيل زكي والذي قضي عامين لشغل المقعد.

كما مقرر انتخاب رئيس مجلس شئون الشيوخ بعد انتهاء فترة شغل الشيخ عصام واصف مقعده لدورتين متتاليتين، ويقدر كل دورة بأربعة سنوات، بينما مجلس الحوار والعلاقات المسكونية تجديد مدة تقدر باربعة سنوات جديدة للقس رفعت فكري الرئيس الحالي، حيث أن الانتخابات الخاصة بالسنودس تتم بالاقتراع السري خلال الصناديق، ويتم فرز الاصوات خلال انعقاد الجلسة.