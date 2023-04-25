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الثلاثاء 25 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مصرع خمسة أشخاص جراء تفجير مزدوج استهدف مركزًا للشرطة في باكستان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب أكثر من عشرين معظمهم من رجال الشرطة أمس الإثنين،  بتفجيرين استهدفا مركزًا لقوة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة في بلدة "كبل" بمنطقة وادي سوات شمال غرب باكستان.
وأوضح قائد شرطة المنطقة شفيع الله غندابور في تصريح صحفي أن الانفجارين وقعا بشكل متزامن، ما أدى إلى انهيار مبنى مركز الشرطة المستهدف جزئيًا، مضيفا ًأنه تم نقل الضحايا إلى المستشفيات القريبة التي أعلنت حالة الطوارئ.
من جانبه دان وزير الداخلية الباكستاني رانا ثناء الله وقوع التفجيرين في وادي سوات، معربًا عن تعازيه لذوي الضحايا.

مصرع خمسة أشخاص تفجير مزدوج استهدف مركز ا للشرطة باكستان