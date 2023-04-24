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الثلاثاء 25 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"العلاج الحر" بالدقهلية تكثف حملاتها بالمرور على 36 مستشفى خاصة خلال عيد الفطر

جانب من الجولات
جانب من الجولات
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وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة فى محافظة الدقهلية إدارة العلاج الحر بوضع خطة مرور مكثفة علي جميع منافذ تقديم الخدمة الطبية الخاصة بالمحافظة، والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين خلال فترة العيد .

جاء ذلك بناءا على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة برفع درجة الاستعداد القصوى أثناء أجازة عيد الفطر.

ومن جانبه قال الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر: إن مفتشى العلاج الحر بالمديرية والإدارت الصحية المختلفة قاموا  بالمرور على 36 مستشفى خاصة بالمحافظة خلال فترة عيد الفطر المبارك

وأشار فؤاد إلى أن هذه الجولات تأتى فى إطار حرص "صحة الدقهلية " على  التأكد من جاهزية المستشفيات العلاجية غير الحكومية لاستقبال المرضى وتوافر الاطقم الطبية من الأطباء والتمريض خلال فترة الأجازات والمناسبات الدينية.

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إجازة عيد الفطر إدارة العلاج الحر الدقهلية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة محافظة الدقهلية