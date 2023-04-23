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الإثنين 24 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي يواصل تدريباته على ملعب التتش استعدادًا لمباراة العودة أمام الرجاء

مران الاهلي
مران الاهلي
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واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة العودة أمام الرجاء المغربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، اجتماعًا مع الطاقم المعاون له، لبحث ترتيبات المرحلة القادمة، وعلى رأسها السفر للمغرب لخوض مباراة الإياب يوم السبت المقبل.

 

واكتفت مجموعة من اللاعبين بتدريبات استشفائية في «الجيم»، فيما خاض بقية اللاعبين فقرات متنوعة تضمنت تقسيمة كرة قوية.

 

وكان الفريق قد حقق الفوز على الرجاء المغربي في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد القاهرة بهدفين دون مقابل عن طريق محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

الأهلى مختار التتش الرجاء دوري أبطال أفريقيا