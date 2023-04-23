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الإثنين 24 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بيراميدز يصل ملعب الدفاع الجوي لمواجهة جالانتس في الكونفدرالية.. صور

فريق بيراميدز
فريق بيراميدز
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وصل منذ قليل، فريق نادي بيراميدز إلى استاد الدفاع الجوي، استعدادا لخوض مباراة مارومو جالانتس في إطار لقاءات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل الفريق الجنوب أفريقي ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي في إطار لقاءات ذهاب الدور ربع النهائي للبطولة القارية.

وأعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة مباراة مارومو جالانتس في إطار لقاءات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل الفريق الجنوب أفريقي ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار لقاءات ذهاب الدور ربع النهائي من البطولة القارية.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد دعدور - يوسف نادر.

خط الدفاع: أحمد فتحي - محمد حمدي - كريم حافظ - أحمد توفيق - أحمد سامي - محمد الشيبي - علي جبر.

خط الوسط: إبراهيم عادل - محمود صابر  - محمود دونجا - وليد الكرتي - إسلام عيسى - محمد صادق - بلاتي توريه - مصطفى فتحي  - رمضان صبحي - أوجو صامويل.

خط الهجوم: دودو الجباس.

بيراميدز ومارومو جالانتس بطولة الكونفدرالية الافريقية البرتغالي جايمي باتشيكو