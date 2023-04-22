تصعيد جديد بين روسيا والناتو.. موسكو تنتقد تصريحات الحلف بشأن انضمام أوكرانيا.. والغرب يزود كييف بصواريخ وذخائر

وصفت وزارة الخارجية الروسية، تصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ بشأن انضمام أوكرانيا إلى الحلف بأنها تصريحات "خطيرة".

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا، إن "الناتو حدد لنفسه هدفا، وهو هزيمة روسيا في أوكرانيا، ولتحفيز كييف فإنه يعد بأنه بعد انتهاء الصراع، يمكن قبول أوكرانيا في الحلف". وأضافت: "مثل هذه التصريحات قصيرة النظر وخطيرة، ويمكن أن يؤدي هذا إلى الانهيار النهائي لنظام الأمن الأوروبي".

كان ستولتنبرغ زار كييف، الخميس، وقال إن "مستقبل أوكرانيا سيكون في الانضمام إلى الناتو"، كما أكد، الجمعة، خلال اجتماع للحلفاء في "الناتو" في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا أن أوكرانيا ستنضم إلى التحالف العسكري، وقال للصحفيين، إن "جميع أعضاء الحلف وافقوا على أن أوكرانيا يجب أن تكون عضوا"، لكنه لم يذكر تاريخا محددا لموعد حدوث ذلك.

وفي المقابل، جدد الكرملين، الخميس، التأكيد على أن منع كييف من الانضمام إلى الحلف هو أحد أهداف روسيا الرئيسية. من جانبه، أشار جوزيب بوريل، رئيس الدبلوماسية الأوروبية، إلى أن "أكثر من ١٦٠٠٠ جندي أوكراني قد تدربوا بالفعل، وتم بالفعل تسليم ذخائر وصواريخ تزيد قيمتها علي ٦٠٠ مليون يورو ".

وفى سياق متصل، لا تزال الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قلقة من "مخاطر السلامة والأمن النووي الجسيمة التي تواجه" محطة زابوريزهيا للطاقة النووية، الأكبر في أوروبا.