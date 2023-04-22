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الأحد 23 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

باتشيكو: مواجهة جالانتس صعبة وبيراميدز هدفه التتويج بالكونفدرالية

باتشيكو في المؤتمر
باتشيكو في المؤتمر الصحفي
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أكد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز  أهمية مواجهة مارومو جالانتس الجنوب أفريقي في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، مشيرا إلى أنه تابع للفريق المنافس، وشاهد أكثر من مباراة سواء في الدوري أو أفريقيا، ويعلم مدى قوته حيث يؤدي بصورة ممتازة في مسيرته بالكونفدرالية ومتصدر قمة مجموعته رغم موقفه السيء في الدوري بجنوب أفريقيا ولكنه في النهاية منافس قوي وجميع الفرق التي وصلت إلى هذا الدور جميعها قوية ومرشحة لبلوغ المراحل النهائية من البطولة.

وقال باتشيكو خلال المؤتمر الصحفي، إن ببراميدز هدفه واضح في البطولة وهو الوصول إلى النهائي والفوز باللقب ولابد من التركيز بكل قوة في تلك المرحلة الصعبة التي تتطلب مجهودا مضاعفا من جميع اللاعبين، والفريق يسير خطوة خطوة في مشواره رغم الصعوبات البالغة والغيابات المؤثرة في صفوفه خلال الفترة الماضية بسبب ضغط المباريات.

أضاف أنه منذ توليه مهمة تدريب الفريق قبل ٤ أشهر لعب قرابة ٢٢ مباراة وهو عدد ضخم جدا من اللقاءات في وقت قليل، والجهاز الفني الذي لا يلعب على أرض الملعب أنهك من ضغط اللعب والسفر المتواصل، فكيف هو موقف اللاعبين الذين يتأثرون بشدة ولا يجد وقتا لتدريبهم بالصورة المطلوبة في ظل الضغط والغيابات والإصابات المتواصلة، ولكنه في النهاية فخور باللاعبين وهذه المجموعة الممتازة.

أكد باتشيكو أن الفريق يعاني بالفعل من غيابات مؤثرة في صفوفه وعناصر مهمة وأساسية تغيب بسبب الإصابة، ولكنه في ذات الوقت يثق في كل اللاعبين وقدرتهم على تعويض الغيابات وأي لاعب يحصل على الفرصة يؤدي المطلوب منه ويظهر بأفضل صورة ممكنة ويثق في أنهم سيواصلون المسيرة بكل قوة متمنيا عودة المصابين واكتمال الصفوف في أقرب وقت ممكن.

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