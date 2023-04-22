ضبط عصابة تزوير العملات الأجنبية بمدينة بدر

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض علي شخصين، أحدهما صاحب مكتبة، لقيامهما بطباعة عملات أجنبية مقلدة للنصب على المواطنين.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة بدر قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بطباعة عملات أجنبية مُقلدة بقصد إستخدامها فى النصب على المواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (هاتف محمول "بفحصة فنياً تبين إحتوائه على ما يؤكد نشاطه الإجرامى"" - كما تبين وجود تطبيق إلكترونى على الهاتف يستخدم فى تزييف العملات الأجنبية)، وبمواجهته أقر بمزاولته نشاط إجرامى فى مجال تزييف وتقليد العملات الأجنبية بالإشتراك مع (شخصين أحدهما صاحب مكتبة) أمكن ضبط الأول وبحوزته (عدد من رخص القيادة والتسيير فارغة "مزورين").

وأقر بتحصله على المضبوطات من أحد أقاربه "محبوس حالياً على ذمة إحدى القضايا" بقصد إستخدامها فى النصب على المواطنين، وبإستهداف المكتبة المشار إليها الكائنة بدائرة القسم أمكن ضبط صاحبها وعُثر بداخلها على (4 طابعة ألوان – 4 جهاز كمبيوتر - صور للنقد الأجنبى والمستخدمين فى طبع وتزييف العملة - ماكينة تغليف رخص القيادة والتسيير- عدد من الأوراق مدون عليها صورة رخصة قيادة فارغة بدون بيانات – 8 رخصة تسيير يشتبه أن تكون "مقلدة" - هاتف محمول يحتوى على بعض الصور لعملات مقلدة)، واعترف باستخدام الأدوات والأجهزة المضبوطة فى تزييف العملات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.