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الأحد 23 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

لتغيبهم عن العمل.. إحالة 26 طبيبا وفنيا بمستشفى نبروه المركزي للتحقيق

جانب من الزيارة المفاجأة
جانب من الزيارة المفاجأة
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أعلن المهندس محمد البسيوني رئيس مركز ومدينة نبروه إحالة 26 طبيبا وفنيا بمستشفى نبروه المركزي للتحقيق لتغيبهم عن العمل.

جاء ذلك بناءا على التقرير المعروض من عاطف سعد نائب رئيس مركز ومدينة نبروه خلال المرور الميداني على المستشفى صباح اليوم  بناء على تعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بضرورة المتابعه المستمره لاماكن  تقديم الخدمة الطبيه من المستشفيات والوحدات الصحية تزامناً مع حلول عيد الفطر المبارك .

وأضاف أن نائب رئيس المدينة قام بأعمال التفتيش المفاجئ على سجلات الحضور والانصراف بمستشفى نبروه المركزي للوقوف على مدى الانضباط وانتظام العمل ورصد المخالفين .

 وأكد المهندس محمد البسيوني رئيس مركز ومدينة نبروه، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالمتابعة المستمرة لكافة القطاعات الحكومية.

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