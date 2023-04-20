تعرف على أسعار العملات الأجنبية بداية اليوم الخميس 20 أبريل 2023

استقرت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية في بداية تعاملات اليوم الخميس 20 أبريل 2023 ؛ دون أي تغيير في البنوك الحكومية والتجارية العاملة في سوق الصرف المصرية.

استقر متوسط سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري اليوم عند 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

وفي البنك الاهلي، سجل سعر الدولار اليوم 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر اليورو أمام الجنيه بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس نحو 33.60 جنيه للشراء، 33.74 جنيه للبيع، بحسب متوسط السعر.

وصل سعر الفرنك السويسري نحو 34.4 جنيه للشراء و34.53 جنيه للبيع



بلغ سعر الــ100 ين ياباني نحو 23.02 جنيه للشراء و23.1 جنيه للبيع.

وصل سعر اليوان الصيني لنحو 4.48 جنيه للشراء و4.49 جنيه للبيع.

وبالنسبة لأسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية اليوم، سجل متوسط سعر الريال السعودي اليوم بالبنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء، 8.24 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 8.20 جنيه للشراء 8.22 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 8.20 جنيه للشراء، 8.22 جنيه للبيع.

سجل متوسط سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم الخميس نحو 100.6 جنيه للشراء، 101 جنيه للبيع، بحسب السعر بالبنك المركزي المصري.

وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 99.63 جنيه للشراء، 100.5 جنيه للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 99.63 جنيه للشراء، 100.5 جنيه للبيع.

وعرض البنك التجاري الدولي سعر الدينار الكويتي عند 97.30 جنيه للشراء، 100.8 جنيه للبيع.

سجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه اليوم بالبنك المركزي المصري نحو 8.40 جنيه للشراء و8.43 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدرهم الاماراتي في البنك الأهلي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء و8.40 جنيه للبيع .

بلغ سعر الدرهم الاماراتي ببنك مصر 8.39 جنيه للشراء و8.40 جنيه للبيع.