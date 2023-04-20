الولايات المتحدة ترسل مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 325 مليون دولار

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" يوم أمس الأربعاء، إرسال نحو 325 مليون دولار كمساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا، بما في ذلك كمية هائلة من قذائف المدفعية والذخيرة، وذلك مع اقتراب شن هجوم الربيع ضد القوات الروسية.

وذكرت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية أن الولايات المتحدة رفضت تحديد كمية الذخائر التي سيتم إرسالها إلى أوكرانيا بالضبط، لكن الحزمة الأخيرة تشبه الشحنات الأخرى التي تم تسليمها مؤخرا، والتي تضمنت صواريخ من طراز "هيمارس"، ومدافع الهاوتزر، بالإضافة إلى مجموعة من الصواريخ الأخرى والذخيرة المضادة للدبابات.

وأشارت الوزارة إلى أن المساعدات الجديدة سيتم سحبها بالكامل من مخزونات البنتاجون، حتى تتمكن من الانتقال بسرعة إلى الخطوط الأمامية في أوكرانيا.

ويأتي الإعلان عن المساعدة الأمريكية الجديدة قبل اجتماع قادة الدفاع والعسكريين من أكثر من 50 دولة المقرر عقده يوم الجمعة في ألمانيا لمناقشة وتخطيط المساعدة الأمنية الأوكرانية المستقبلية، وسيشارك في الاجتماع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ورئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة مارك ميلي.

يٌشار إلى أن هذه هي الحزمة السادسة والثلاثون من مخزونات البنتاجون التي يتم إرسالها إلى أوكرانيا منذ بدء الحرب في فبراير 2022، وبذلك يصل إجمالي المساعدات العسكرية الأمريكية إلى ما يقرب من 36 مليار دولار.