دبلوماسي إيراني: طهران مستعدة للمساعدة في إنجاح الحل السياسي باليمن

قال علي رضا عنايتي مساعد وزير الخارجية الإيراني، إن بلاده مستعدة للمساعدة في إنجاح الحل السياسي باليمن.



وأضاف «عنايتي» في مقابلة مع شبكة "روسيا اليوم" أن للاتفاق السعودي الإيراني تأثير على بعض المتغيرات خارج الإقليم وما يجري في الساحة الإسلامية.

وأكد أن التعاون بين إيران والمملكة العربية السعودية يخدم الأمن الإقليمي بمفهومه الشامل لدول المنطقة.

وأوضح أن العلاقات بين طهران والرياض لها أصداء تنعكس إيجابيا على الملفات الإقليمية

وتابع: "وجدنا ترحيبًا كبيرًا من قبل أصدقائنا في روسيا والصين بالاتفاق مع السعودية".