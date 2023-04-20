«العلاقة بين إدمان العمل وجودة الرعاية التمريضية» في رسالة ماجستير بجامعة بنها

الخميس 20/أبريل/2023 - 12:41 ص

وافقت لجنة الحكم والمناقشة بكلية التمريض جامعة بنها على منح الباحث محمد محمود محمد علي، المعيد بكلية التمريض جامعة سوهاج، درجة الماجستير في رسالته المعنونة" العلاقة بين إدمان العمل وجودة الرعاية التمريضية بين الممرضين".



تناول موضوع الرسالة في المقدمة وصف إدمان العمل بأنه الإكراه أو الحاجة التي لا يمكن السيطرة عليها للعمل باستمرار. والممرضين المدمنين للعمل لديهم أفكار مستمرة حول العمل، ويتعرضون لمشاعر سلبية عند عدم العمل ويشعرون بأنهم مضطرين للعمل كمدمنين.

قال الباحث محمد محمود حسانين، المعيد بقسم الادارة بكلية تمريض جامعة سوهاج، ان إدمان العمل هو احد المتغيرات المتعددة التي تؤثر على جودة الرعاية التمريضية حيث يساهم في خفض مستوى الكفاءة والإنتاجية في الرعاية الصحية.

اعتمد الباحث، في الدراسة الحالية عينة عشوائية بسيطة مكونة من 274 ممرضا من أصل 860 ممرض بعد استيفاء المعايير المحددة لخبرة العمل لديهم.

وتهدف الدراسة إلى تقييم العلاقة بين إدمان العمل وجودة الرعاية التمريضية بين الممرضين.

أكد الباحث أن نتائج الدراسة أسفرت عن، وجود ما يقرب من نصف (49.3٪) الممرضين كان عمرهم أقل من 25 عاما وفيما يتعلق بالمؤهل التعليمي للممرضين وسنوات الخبرة فإن أقل من ثلاثة أرباعهم (73.0٪ : 69.0٪) حاصلون على بكالوريوس فى علوم التمريض ولديهم أقل من خمس سنوات من الخبرة على التوالى.

وأضاف أن نتائج الدراسة، شملت أكثر من ثلثي (70.1٪) الممرضين لديهم مستوى عالي من إدمان العمل, فى حين أن أكثر من ربعهم بقليل (25.5٪) لديهم مستوى معتدل ,بينما أقل نسبة منهم (4.4٪) لديهم مستوى منخفض من إدمان العمل.