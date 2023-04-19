5 آلاف مشارك في ختام فعاليات برنامج «30 يوم تحدى» بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة

الأربعاء 19/أبريل/2023 - 03:58 م

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور اشرف صبحي، ختام الفعاليات الرمضانية بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة، بمشاركة 5000 من جميع محافظات الجمهورية، خلال الفعاليات المصاحبة لبرنامج 30 يوم تحدى وضمن خطة الوزارة فى تنفيذ حزمة من الفعاليات والأنشطة الرياضية خلال شهر رمضان المبارك.

وتنوعت الفعاليات ومنها الجري والمشي والهاند كاب، والذي ينفذ من خلال الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية وبالتعاون مع بنك saib للعام الثالث على التوالي، بحضور أحمد عبد الخالق مدير عام السياحة والفعاليات الرياضية، إسلام حسن مدير إدارة المشروعات والمنظمات الدولية، رامي النمر مدير إدارة التعاون الرياضي للجاليات، وأحمد رفيق مدير إدارة الشركات.

في سياق ذلك، أكد وزير الشباب والرياضة، قيام الوزارة بتنفيذ حزمة من المشروعات والبرامج والأنشطة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية من أجل نشر الرياضة داخل المجتمع على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة؛ تأكيداً على دورها فى التكوين البدنى السليم للفرد، وزيادة اللياقة البدنية، وتحسين الصحة العامة.

ولفت وزير الشباب والرياضة إلي أن برنامج "30 يوم تحدى "، الذي تنفذه الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية بالوزارة؛ يهدف إلي تشجيع النشء، والشباب، وجميع أفراد الأسرة المصرية على ممارسة الأنشطة الرياضية من أى مكان يُناسبهم، وذلك في ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى نشر ثقافة ممارسة الرياضة داخل المجتمع، وجعلها أسلوب حياة، وكذلك خلق تحديات جديد للمشاركين من خلال التليفونات والساعات الذكية لمدة شهر رمضان المعظم.