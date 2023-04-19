وفاة سكرتير عام مساعد محافظة الدقهلية بعد صراع مع المرض

لفظت منال عطية توفيق الغندور السكرتير العام المساعد لمحافظة الدقهلية، أنفاسها الأخيرة عن عمر يناهز الـ ٥٧ عاما داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى المنصورة الجامعى بعد صراع مع المرض حيث سبق أن أجريت عملية جراحية بالمخ منذ عدة شهور.

وعادت لمواصلة عملها ثم تدهورت حالتها الصحية منذ عدة أسابيع وتم نقلها إلى المستشفى، وظلت بها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة اليوم ومن المقرر تشييع جثمانها عقب صلاة العصر اليوم بمسقط رأسها بقرية دويدة التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.

فيما تحولت صفحات أبناء الدقهلية على صفحات التواصل الاجتماعى إلى صفحات رثاء وعزاء لها حزنا عليها حيث تأثر الجميع بسبب وفاتها بسبب حبهم الشديد لها ورغم أنها من محافظة الشرقية إلا أن الجميع كان يعتبرها ابنه من أبناء الدقهلية بسبب الفترة التى تواجدت بها هنا وتدرجت فى مناصب عديدة وقدمت الكثير من الإنجازات والخدمات.

يذكر أن منال عطية توفيق الغندور رحمة الله عليها أو كما كان يطلق يلقبوها "المرأة الحديدية" من مواليد عام ١٩٦٦ بمدينة اٌبو كبير بمحافظة وحاصلة على بكالوريوس تجارة بالإضافة لحصولها على ماجستير إدارة اٌعمال.

والتحقت فى بداية عملها فى المحليات كمفتش مالى وإدارى عام ١٩٩٧ ثم تدرجت فى عدة مناصب وتولت رئاسة عدة مدن ومراكز فى محافظتى الشرقية والدقهلية شملت حى غرب المنصورة ومركز ومدينة ميت غمر ومركز ومدينة أجا فى الدقهلية ومدينة منيا القمح فى الشرقية حتى شغلت منصب السكرتير العام المساعد لمحافظة الدقهلية فى اٌول ديسمبر ٢٠١٩ ولم تتوقف عن التعلم حيث حصلت على أكثر من ١٥ دورة تدريبية متنوعة فى الحاسب الآلى واللغة الاٌجنبية والتخطيط الاستراتيجى وتنمية المهارات والتنمية البشرية وإعداد القادة ومهارة حل المشكلات والتواصل مع الآخرين فضلا عن اٌنها كانت تمتلك العديد من المهارات الفنية والإنسانية والقدرة على استقراء الاٌحداث ومهارة التفاوض مع الاَخرين وتقديم النصح والإرشاد والعمل تحت ضغط ومهارة إدارة الاٌزمات.