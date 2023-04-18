الاتحادي السوداني: الخرطوم تشهد أوضاعا معيشية لا يتخيلها أحد

قال الصادق مختار، القيادي بالتجمع الاتحادي السوداني، إن هناك أصواتا للطيران والمضادات الأرضية في الجانب الجنوبي لولاية الخرطوم، وهناك تحركات من الجيش السوداني وميليشيات الدعم السريع المتمردة في محاولة للوصول إلى العاصمة السودانية.

وأضاف "مختار" في تصريحات لـ "القاهرة الإخبارية" أن القوات الموجودة في ولاية الخرطوم، من جانبي الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع، استنفذت بشكل كبير خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى تحرك الجانبين لدعم قواتهما.

وأوضح أن هناك محاولات جادة للوصول إلى هدنة تنهي المعاناة الإنسانية في ولاية الخرطوم، خاصة وأنها تعيش أوضاعا معيشية لا يتخيلها أحد، مشيرًا إلى ارتفاع أعداد الجثث والمصابين وحالات مرضى كثيرة في المستشفيات.

وتابع القيادي بالتجمع الاتحادي أن هناك قوى سياسية مقدرة اجتمعت اليوم وتواصلت مع قيادة القوات المسلحة وقيادة الدعم السريع، موضحًا أن القوى أكدت توصلها إلى تفاهمات حول هذه الهدنة، ولكن هناك تغيرات تحدث بشكل مستمر ودراماتيكي.

وذكر أن الوضع الحالي يحتاج إلى هدنة ووقف الحرب، والدخول إلى حوار سريع لحل الأزمة الحالية، ونتخوف من التدخلات الخارجية في الحرب.

