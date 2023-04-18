بعد 10 أيام.. وفاة الحالة الثامنة في حريق أبو رواش بكرداسة

لفظت طفلة أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها فى الحريق المروع الذى نشب داخل منزل بمنطقة ابو رواش بكرداسة منذ 10 أيام ليرتفع عدد المتوفين ل 8 أشخاص بينما يرقد فى المستشفى 8 أخرين جميعهم من أسرة واحدة يتلقون العلاج.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية تلقت بلاغا من غرفة نجدة الجيزة يفيد بانفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل مكون من أرضي و3 طوابق بشارع المشاتل من شارع المعسكر بدائرة مركز شرطة كرداسة وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ 7 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق، وبالفحص تبين إصابة 16 شخصا بحروق وكدمات وسحجات، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم،

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.