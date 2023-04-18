بصحبتهم 4 أطفال.. القبض على عصابة التسول في المعادي

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على شخصين لقيامهما باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول بمنطقة المعادي.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة القاهرة، بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة ومسح السيارات والاستيلاء على متحصلاتهم لضعف قواهم الجسدية تحت تهديد السلاح الأبيض ، مُتخذان من دائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما سلاح أبيض – مبلغ مالى "حصيلة نشاطهما الإجرامى" وبصحبتهما عدد 4 من الأطفال ، وبسؤالهم أقروا بقيام المتهمان بإستغلالهم فى أعمال التسول وإستجداء المارة ومسح السيارات والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم تحت تهديد السلاح الأبيض ، وبمواجهة المتهمان إعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.