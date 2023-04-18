القبض علي شخص لإدارة كيان تعليمي وهمي بمدينة نصر

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض علي أحد الأشخاص لقيامه بإدارة كيان تعليمي وهمي بمدينة نصر، للنصب والإحتيال.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة القليوبية) بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن مقره بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، متخذاً منه وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على راغبى السفر للخارج لإستكمال دراستهم بالجامعات الأجنبية ، وأعلانه من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بأن الأكاديمية المشار إليها حاصلة على وكـالة رسمية من العديد من الجامعات الأجنبية - خلافاً للحقيقة – ومن خلال ذلك النشاط يتحصل على مبالغ مالية منهم .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الكيان الوهمى المشار إليه وضبط المتهم وبالتفتيش فى حضوره تم العثور على (كمية من العقود المحررة بين الأكاديمية والطلاب الراغبين فى السفر للدراسة بالخارج بأسماء أشخاص مختلفة - مجموعة من عقود تقديم خدمات تعليمية - مجموعة من الإعلانات الخاصة بالأكاديمية والتى تتضمن إمكانية الحصول على شهادات دراسية عليا بالخارج من جامعات أجنبية - مجموعة من المستندات الخاصة براغبى السفر للخارج بقصد الدراسة - دفاتر إستلام نقدية - هاتف محمول بفحصه تبين إحتوائه على صفحة إلكترونية بإسم الأكاديمية المشار إليها يعلن من خلالها عن توافر فرص للدراسة بالخارج ) .

وقد أمكن الإستدلال على أحد الأشخاص من المجنى عليهم ، وبسؤاله قرر بتعرضه للنصب والإحتيال من قِبل المتهم المذكور والإستيلاء على مبالغ مالية منه بذات الأسلوب الإجرامى المشار إليه .

بمواجهة المتهم المذكور أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

