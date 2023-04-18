الجيش السوداني يوافق على هدنة 24 ساعة بشرط ضمان عدم اختراق "الدعم السريع" لها

أعلن الجيش السوداني، اليوم، موافقته على هدنة مؤقتة لمدة 24 ساعة تبدأ مساء اليوم الثلاثاء، بعد أن أعلنت قوات الدعم السريع أيضًا موافقتها على تلك الهدنة بعد تدخل من الولايات المتحدة الأمريكية.

وكشف شمس الدين كباشي، عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، أن المجلس وافق على الهدنة بشرط ضمان عدم خرق قوات الدعم السريع لتلك الهدنة، على أن يلتزم الجيش بها ويراقب مدى التزام قوات حميدتي لتلك الهدنة.

وأشار الكباشي إلى أن ما دعا الجيش السوداني للدخول في حالة مواجهة مع قوات الدعم السريع هو الانتهاكات التي مارستها تلك القوات التي تمردت على مؤسسات الدولة السودانية.

وأشار إلى أن قوات الدعم السريع عملت على ممارسة عمليات سرقة وسلب ونهب لمقدرات الشعب السوداني.

كما جددت القوات المسلحة السودانية دعوتها للقوات المشاركة في تمرد الدعم السريع لإلقاء السلاح وعدم الاعتداء على المدنيين.