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الثلاثاء 18 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مجلس الإسماعيلي يبدأ التفاوض على تجديد عقد أكا

سيرجي أرنو أكا
سيرجي أرنو أكا
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قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة أبو بكر الحديدي، الدخول في مفاوضات لتجديد عقد الإيفواري سيرجي أرنو أكا، نجم خط الوسط الدراويش، بعد الظهور بأداء متميز في المباريات السابقة وتلقيه عدد من العروض من أندية الدوري.

وينتهي عقد الإيفواري صاحب الـ28 عاما، بنهاية الموسم الجاري، بعد الانضمام للإسماعيلي، قادما من ألتاي سبور التركي في صفقة انتقال حر لمدة 6 أشهر فقط، وذلك بسبب الأزمة المالية التي كان يمر بها النادي.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة النادي المصري، في المباراة التي تجمع الفريقين بعد غد الخميس، ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدوري.

ويحتل المصري المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 35 نقطة، بعد الفوز في 8 مباريات والتعادل في 11 وتلقي 5 هزائم.

على الجهة الأخرى يأتي الإسماعيلي في المركز الرابع عشر برصيد 23 نقطة بعد الفوز في 4 مباريات والتعادل في 11 آخرين وتلقي 8 هزائم.

الإسماعيلي سيرجي أرنو أكا الدراويش الدوري