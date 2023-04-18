المشدد لمتهمين سرقوا هاتف وأموال مواطن بالطريق العام

أصدرت محكمة جنايات، القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، حكمها برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة كل من "عيد .ر "و "مصطفى .ج" بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لاتهامهما بسرقة مواطن بالإكراه تحت تهديد السلاح بالطريق العام ليلاً بمدينة نصر وألزمتهم بالمصاريف الجنائية بالدعوى.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين وأمانة سر محمد طه.

وكشف أمر إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات بأنهم بدائرة قسم ثالث مدينة نصر بمحافظة القاهرةسرقا المنقولات (هاتف محمول ومبلغ مالي) والمبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوكة للمجنى عليه عادل أمين عبداللطيف ضيف الله كرهاً عنه بأن استوقفاه حال سيره بالطريق العام ليلاً وأشهرا في مواجهته أسلحة بيضاء (مطواة، كاتر) وهدداه باستعمالها مما بث الرعب في نفسه وشل حركته فتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات والفرار بها.

كما حازا وأحرزا أدوات (مطواة ، كاتر) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية.

وتضمنت شهادة المجني عليه عادل أمين عبد اللطيف ضيف الله بالتحقيقات بانه وحال سيره ليلاً بالطريق العام بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر فوجئ بالمتهمين يستوقفاه مشهرين في وجهه سلاحين أبيضين (مطواه كتر) أحرزاهما بدون مسوغ قانوني مهددينه بإستعمالهما في إلحاق الأذى به ما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من الإكراه من سرقة المبلغ النقدى والهاتف النقال ولاذا بالفرار فلاحقهما وتتبعهما وتعقبهما حتى وجد ضالته في أنه أبصرهما وقد تم إلقاء القبض عليهما بمعرفة الأهالى المارة لمحاولتهما ارتكاب جريمة سرقة أخرى .

وأكدت التحريات السرية التي أجراها معاون مباحث قسم شرطة ثالث مدينة نصر صحة إرتكابهما الواقعة على النحو الأنف سرده .



