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الثلاثاء 18 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الخارجية الأمريكي يجدد دعوته للإفراج عن الصحفي المحتجز في روسيا

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي
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جدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، دعوته للإفراج عن مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال"، الذي اعتقل الأسبوع الماضي في روسيا.

وقال بلينكن - في تصريح أدلى به على هامش اجتماعات وزراء خارجية مجموعة السبع في بلدة كارويزاوا اليابانية وفقا لشبكة "سي ان ان" الإخبارية الأمريكية - إن السفيرة الأمريكية لدى موسكو لين تريسي، زارت الصحفي المحتجز إيفان جيرشكوفيتش، أمس في السجن، وأكدت أنه يتمتع بصحة جيدة ومعنوياته جيدة بالنظر إلى الظروف.

وقال بلينكن للصحفيين "نواصل المطالبة بالإفراج الفوري عن جيرشكوفيتش".

وزير الخارجية الامريكي روسيا بلينكين