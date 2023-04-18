ads
الثلاثاء 18 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

إسلام عفيفي: القاهرة تسعى للتهدئة ولا تنحاز لطرف وليس لديها مطامع في السودان

الكاتب الصحفي إسلام
الكاتب الصحفي إسلام عفيفي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، على حرص الدولة المصرية على تغليب لغة الحوار والعقل في الصراع داخل السودان. 

وأضاف إسلام عفيفي، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "اكسترا نيوز"، أن مصر والسودان سيظلان شعبا واحدا ولا يمكن أن يدخلها الخلافات أو الشقاق مهما حدث.

وتابع إسلام عفيفي، أن الدولة المصرية تولي العلاقات مع السودان أولوية خاصة مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حريصا على زيارة السودان كأولى الدول بعد توليه رئاسة الجمهورية. 

وأشار إسلام عفيفي، إلى أن مصر ليس لديها أية مطامع في السودان، وأن سياستنا الخارجية تعتمد على مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول. 

وأشاد إسلام عفيفي، بالتعامل الحكيم للإدارة المصرية بشأن ملف السودان، وحرصها على التهدئة والعودة إلى مائدة المفاوضات بين الأطراف المتنازعة. 

أكد الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، على عمق العلاقات المصرية السودانية، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين تحمل أبعادا استراتيجية.

الرئيس السيسي السودان اسلام عفيفي الدولة المصرية مصر والسودان الكاتب الصحفي إسلام عفيفي