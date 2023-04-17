البرهان: قوات الدعم السريع نفذت انقلابًا وسنحاسب حميدتي

أكد الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، أن قوات الدعم السريع "شبه العسكرية"، والتي يرأسها محمد حمدان دقلو الشهير بـ"حميدتي" نفذت انقلابًا عسكريًا ضد السلطات العسكرية الرسمية في السودان، وهو ما يستوجب المحاسبة.

وأضاف البرهان، في تصريحات له نقلتها شبكة "سي إن إن" أن ما قام به حميدتي يعتبر انقلاب وتمرد على المؤسسات الرسمية للدولة السودانية، منوهًا إلى أنه في حالة القبض على دقلو سيتم محاسبته أمام القضاء السوداني بتهمة الانقلاب العسكري على مؤسسات الدولة العسكرية والرسمية، وتعريض حياة المواطنين للخطر.

وكان البرهان قد أعلن في وقت سابق عن قرار بحل قوات الدعم السريع، كما وصفهم بـ"العدو"، وطالب قوات الجيش بإحكام السيطرة على مقار وقواعد قوات الدعم السريع.